Rani Rosius snelt in Gent naar EK-limiet: "Ik ben in de wolken"

Rani Rosius was er vorige week al heel dichtbij en in Gent was het raak: in de reeksen van de 60 meter dook ze met 7"23 onder de limiet voor het EK indoor in Istanbul. Voor de spintster is het ook een persoonlijk record.

"Het voelt goed, ik ben in de wolken", reageerde Rosius bij onze reporter Bert Sterckx. "Ik wist dat het erin zat en nu op naar meer."

Een ideale voorbereiding heeft Rosius niet gehad. "Ik heb examens gehad en heb ook wat last aan mijn kuit. Maar het voelt goed. Mijn start is al veel beter, ik heb al veel bijgeleerd. Maar qua concentratie is er nog werk aan de winkel."

Rosius wordt vooruitgestuwd door Delphine Nkansa; die liep in Gent 7"22. "Tuurlijk motiveert dat om nog harder te lopen", zegt Rosius. "Je bent gebeten om nog sneller te lopen en het is goed om mijn Frans te oefenen", lacht Rosius. "We waren al bezig dat we samen op de kamer zouden liggen."