Parcoursbouwer Adrie van der Poel fleurt op na lof Van Aert: "Dat doet me goed"

Na de WK-duels bij de junioren vrouwen en beloften mannen kreeg Adrie van der Poel al heel wat complimenten. "De mecaniciens waren blij dat ze niet met al hun materiaal door de mensenmassa moesten", verklaart hij. "Daar is over nagedacht." "Ook voor het publiek hebben we het zo veilig en aangenaam mogelijk proberen te maken. We hebben locaties gecreëerd waar mensen willen blijven staan." En dat werkt, want er trok al veel volk naar Hoogerheide voor de tweede WK-dag. "Morgen hoop ik op 35.000 tot 40.000 bezoekers", schat Van der Poel. "Er is genoeg eten en drinken en er is genoeg plek om te staan, dus wat houd je tegen?"

Ik heb mijn hart en ziel in dit parcours gegooid. Dat kan je overal zien. Adrie van der Poel

Van der Poel kreeg niet alleen complimenten. Integendeel, de voorbije dagen moest hij de kritiek slikken dat hij een parcours had gebouwd in het voordeel van zijn zoon Mathieu van der Poel. Vooral de ligging van de balkjes werd druk bediscussieerd. Wout van Aert ontzenuwde de situatie door met lof te strooien voor de parcoursbouwer. "Daar wil ik Wout toch voor bedanken", aldus Van der Poel. "Dan is die discussie over de balkjes meteen ook van de baan en kunnen we weer naar de positieve zaken kijken." "Iedereen die me kent, weet dat ik eerder een parcours zou maken tegen Mathieu dan voor hem. Dat weet ook "Matje" donders goed." "Ik heb mijn hart en ziel in dit parcours gegooid. Dat kan je overal zien. We probeerden het zo optimaal mogelijk te maken, dus de opmerkingen van Van Aert doen deugd. Ik ben er zeer blij mee."

Wout of Mathieu? "Fiftyfifty is diplomatisch antwoord"