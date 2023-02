Simone Consonni bekroont sterke Saudi Tour met 3e profzege, Ruben Guerreiro is eindwinnaar

Simone Consonni is ondanks zijn snelle benen geen veelwinnaar. Op zijn 28e had hij nog maar 2 profzeges achter zijn naam staan, waarvan de laatste dan nog van september dateerde.



Maar in Saudi-Arabië was Consonni in zowat elke etappe bij de pinken. Hij eindigde aanvankelijk "maar" 17e in de openingsrit, maar hierna was hij niet meer uit de top 10 weg te denken.



De bekroning kwam er in de slotrit naar Maraya. Ondanks de aanwezigheid van topsprinters als Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann en coming man Jonathan Milan was het Consonni die over de beste combinatie van snelheid, timing en tactisch inzicht beschikte.



Dat de slotrit op een massasprint eindigde was geen verrassing en was voor Ruben Guerreiro (Movistar) welgekomen. Hij kon zo probleemloos naar de eindwinst peddelen, zijn eerste eindzege in een ronde. Hij volgt Maxim Van Gils op, die er niet bij was om zijn titel te verdedigen.