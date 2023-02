Ophef rond Kyrie Irving: megaster brengt woelige relatie met Nets naar kookpunt met laat transferverzoek

De Brooklyn Nets en supersterren, een explosief huwelijk waarin vroeg of laat de bom barst. Na het vertrek van James Harden vorige winter, heeft nu ook die andere topper op de guard-positie een transferverzoek ingediend. Sterker nog: Kyrie Irving stelt zijn ploeg een ultimatum. Een switch voor de deadline volgende week donderdag, anders vertrekt de balgoochelaar komende zomer als free agent, meldt ESPN.

De impact van het nieuws is voelbaar in de hele NBA. Net omdat de "vraag" van Irving onverwacht komt 6 dagen voor het sluiten van de transfermarkt. De wispelturige goochelaar kon net goed aarden in het team. Een slechte start van Brooklyn kostte Steve Nash zijn job. De coach inspireerde zijn sterren Kyrie Irving en Kevin Durant niet. Onder coach Jacque Vaughn wonnen de Nets 29 van de 44 wedstrijden die daarop volgde en rukte het team op naar plaats 4 in de Eastern Conference. Toch zal de huidige liefde tussen de ploeg en Irving snel bekoeld zijn, als het tot een vertrek komt.

Controverse na controverse

Nog even en het woord controverse prijkt als tatoeage op de arm van Irving. Zo verslaafd lijkt de spelverdeler er wel aan. In volle coronapandemie weigerde hij het vaccin. Dat had een belangrijk gevolg voor zijn carrière in New York. In de staat moesten alle binnensporters een prik gekregen hebben, als ze competitief wilden spelen.

Niemand kan een slaaf van me maken. Kyrie Irving

Dat wilde Irving niet, ook al betekende dat heel wat vergooide tijd aan de zijlijn. Vorig seizoen kwam hij maar net voor de play-offs opnieuw in actie voor de Nets, omdat de burgemeester van New York de vaccinatie-eis schrapte. "Er is niemand die me tot slaaf kan maken", vertelde Irving de media bij zijn terugkeer. "Niemand kan me zeggen wat ik moet doen met mijn leven."