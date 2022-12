Nike stopt samenwerking met Kyrie Irving nu ook definitief

Vorige maand kwam Kyrie Irving in het oog van de storm terecht nadat hij een link naar een antisemitische documentaire had gedeeld op sociale media.

Zijn club Brooklyn zette de spelverdeler 8 matchen lang op non-actief.





Sportgigant Nike had toen al besloten de samenwerking met Irving "on hold" te zetten. Nu is de breuk dus definitief.



"Kyrie Irving is geen sporter meer van Nike", bevestigt een woordvoerder van het bedrijf in een korte mededeling.



Irving kwam in 2011 bij Nike. Zijn sneakers hoorden bij de populairsten uit het aanbod van Nike.