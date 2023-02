Gerben Kuypers krijgt dan toch profcontract bij Intermarché: "Een kinderdroom"

Gerben Kuypers won dit jaar de losse cross in Essen en de nationale titel bij de renners zonder contract. Met nog een aantal mooie ereplaatsen in de wereldbekercrossen versierde hij een plek in de Belgische WK-selectie.

En nu heeft hij op zijn 23e dus ook zijn eerste profcontract te pakken. Tijdens het crossseizoen zal hij rijden voor Intermarché-Circus-Wanty, op de weg wordt dat Circus-ReUz-Technord. Hij blijft tot eind 2025 bij het team.

"Het was mijn kinderdroom om profrenner te worden en die komt nu uit", vertelt Kuypers. "Mijn Belgische titel zorgde voor interesse van verschillende ploegen. Dit project sprak me het meest aan."

"Dat ik de kans krijg om met Bart en Geert Wellens te werken, is een van de dingen die me overtuigd heeft. Je ziet dat zij een positieve invloed hebben op jonge renners. Ik ben vorige week al eens mee op trainingskamp geweest in Alicante en daar heb ik gezien dat ik in een professionele en aangename omgeving terecht zal komen."

Kuypers zal dus ook op de weg in actie komen binnenkort. "Maar eerst focus ik me op mijn eerste WK bij de elite. Ik hoop dat ik daar ook in de top 10 kan eindigen en zo dit veldritseizoen in schoonheid kan afsluiten."