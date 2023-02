Belgische "knechten" in Hoogerheide: "Plek 3 zou een droom zijn"

"Ik ben heel het jaar ploegmaat van Van der Poel, op dit WK van Van Aert. Ik was toch onder de indruk van Mathieu in Benidorm en Besançon. Ik kan niet voorspellen wie er zal winnen."

"Plek 3 zou een droom zijn, maar als we kijken naar het seizoen, dan zijn er andere jongens die meer in aanmerking komen. Maar op een snel parcours kan een groep lang bij elkaar blijven. Die plaats ligt wel open, denk ik. Dat kan een gevecht worden met de Belgen onderling."

"Niemand mag hen iets in de weg leggen. Iedereen moet zijn eigen wedstrijd rijden en dan zien we wel wat het resultaat is. Als de sterkste wint, zullen weinig mensen ontevreden zijn."

Gerben Kuypers: "Of ik me Kuifje in Wonderland voel? Toch wel. Halfweg november ben ik er door de bondscoach in beginnen te geloven. Hij had me een berichtje gestuurd. Ik toonde op het BK dat ik de selectie waard zou zijn."

"Wie er wereldkampioen wordt? Ik hoop Wout van Aert, maar het wordt een harde strijd. Het wordt moeilijk om een verschil te maken."

"Hopelijk eindig ik in de top 10. Misschien ben ik eens mee van bij de start en kan ik mijn krachten beter verdelen."