De mixed relay won geen zieltjes: "Ik verbied mijn renners als het volgend jaar sneeuwt in Tabor"

In Fayetteville was de aflossing een testevent, in Hoogerheide was het gisteren een officieel WK. Blijft de uitvinding van de UCI wel op het WK-programma staan?

"Een goeie vraag", zegt Richard Groenendaal, lid van de veldritcommissie bij de UCI. "De UCI wil het enkele jaren proberen en wil luisteren naar de meningen."

De Nederlander kijkt vooral naar het weerbericht. "In de VS was het mooi weer, gisteren eigenlijk ook."

"Maar misschien heb je volgend jaar in Tabor (Tsjechië) sneeuw en koude. Dan wordt het een ander verhaal voor 6 renners zo kort voor hun WK."