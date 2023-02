Stadiondroom is al 17 jaar een nachtmerrie: de eindeloze zoektocht van Club Brugge naar een nieuwe voetbaltempel

Plan A: Loppem (2006-2013)

Vroeger was alles beter. Voor stadiondossiers lijkt die boutade alvast te kloppen. In 1973 nam het Brugse stadsbestuur het initiatief om een nieuw stadion te bouwen. In het seizoen 1975-1976 mocht Club Brugge zijn nieuwe voetbaltempel inwijden: het Jan Breydelstadion.

Als voorzitter Michel D'Hooghe in 2006 droomt van een nieuw stadion voor blauw-zwart, hoopt hij dat het even vlot zal verlopen. Hij ziet Club in 2010 in een nagelnieuw stadion spelen in Loppem, naast de E40.

Maar zo vlot gaat het niet. In 2009 zit het stadiondossier nog altijd muurvast, omdat er maar geen beslissing valt over de precieze locatie. In april komt de Vlaamse regering met een oplossing: op de Chartreusesite aan de zuidrand van Brugge wordt plek voorzien voor een nieuw stadion met winkels en kantoren.

De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening gaat evenwel niet akkoord met de plannen. In de zomer van 2010 krijgt Club Brugge een negatief advies, omdat de mobiliteitsproblemen te groot zouden zijn.



Enkele buurtbewoners en het gemeentebestuur van Loppem stappen vervolgens naar de Raad van State om het plan helemaal van tafel te vegen. In september 2013 volgt het definitieve oordeel: er komt geen stadion op de Chartreusesite.