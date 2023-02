De mixed relay opent het WK-weekend: "Geen discussie over format, wel over tijdstip"

De Team Relay - of mixed relay, gemengde estafette of aflossing - wordt in verschillende sporttakken georganiseerd om onder meer gendergelijkheid te promoten.

Ook de Internationale Wielerunie is enkele jaren geleden op die trein gesprongen. In het wegwielrennen verliep de introductie met horten en stoten en de aflossing is tijdens de WK-week nog altijd een verplicht nummertje waar veel grote namen geen belangstelling in tonen.

Een jaar geleden werd de estafette ook geïntroduceerd op het WK veldrijden in Fayetteville. Het ging toen nog om een test-WK, geen officiële regenboogwedstrijd.

Door de coronabeperkingen en logistieke beslommeringen werd het in de VS min of meer een gedevalueerde versie: heel wat landen hadden zich niet ingeschreven, de moedige deelnemers vaardigden slechts 4 in plaats van 6 deelnemers af.

Vanmiddag tussen 12.30 uur en 13.30 uur wordt de Team Relay nu echt boven de doopvont gehouden.

Lees en bekijk op deze pagina nog eens hoe Italië sneller was dan de VS en België in Fayetteville.