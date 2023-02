Dancing Dimi begint aan Premier League darts: sportieve prestigeslag of commerciële luchtbel?

De komende 17 weken bekampt de crème de la crème van het darts - onder wie Dimitri Van den Bergh - elkaar in de prestigieuze Premier League, na het WK het summum van de dartssport. Maar de controversiële wildcards en de commerciële sluier rond het toernooi doen ook veel wenkbrauwen fronsen. "De sportieve waarde wordt al jaren uitgehold", stelt collega-darter Kim Huybrechts.

Schatkist van een miljoen pond

Vanaf vandaag 17 weken lang darts van het allerhoogste niveau tussen 8 wereldtoppers. De komende 4 maanden zijn alle ogen in de dartssport gericht op de Premier League. Die competitie is na het WK het belangrijkste toernooi van het jaar. De competitie strekt zich uit over 16 speeldagen op telkens een andere locatie over het Kanaal (op Rotterdam na), waar telkens een minitoernooi wordt afgewerkt. De 4 spelers die aan het eind van de rit de meeste punten hebben verzameld, bikkelen op 25 mei in de play-offs in Londen voor de oppergaai. Met een prijzenpot van 1 miljoen pond, die verdeeld wordt over de 8 deelnemers, is de Premier League een absolute goudmijn voor darters. De eindwinnaar strijkt 275.000 pond - zo'n 310.000 euro - op, de achtste en laatste in de stand vangt nog steeds 60.000 pond. Wie een speeldag als winnaar afsluit, krijgt 10.000 pond.

Van den Bergh schitterde in 2021 bij zijn debuut in de Premier League.

Controversiële wildcard voor Van den Bergh

Het sportieve summum en de financiële jackpot? Nogal wiedes dat alle dartstoppers dromen van deelname aan het toptoernooi. Maar met slechts 8 deelnemers zijn de plaatsjes erg duur. De top 4 van de wereld plaatst zich automatisch, in dit geval zijn dat Michael Smith, Peter Wright, Michael van Gerwen en Gerwyn Price. De overige 4 plaatsen worden met wildcards verdeeld. Een arbitrair systeem dat al vaak voor controverse heeft gezorgd. Zo ook dit jaar. De 4 wildcards werden maandag, daags na de Masters, uitgedeeld. Jonny Clayton (PDC-7), Nathan Aspinall (PDC-9), Dimitri Van den Bergh (PDC-11) en Chris Dobey (PDC-21) - die de Masters won - zijn de gelukkigen. Van den Bergh is er zo voor de tweede keer bij. In 2021 debuteerde hij met een knappe 5e plaats.

Dit voelt als een trap in mijn kl*ten. Ik heb niet het gevoel dat de keuzes gerechtvaardigd zijn. Dartstopper Joe Cullen

Maar waar er winnaars zijn, zijn er ook verliezers. Zo viel Luke Humphries, de nummer 5 van de wereld, uit de boot. Ook Danny Noppert en Ross Smith, die in 2022 respectievelijk de UK Open en het EK wonnen, zijn er niet bij, net als Joe Cullen, die vorig jaar na een thriller de Premier League-finale verloor van Van Gerwen.

Humphries reageerde teleurgesteld op Twitter en zei dat hij "er kapot van was". Ook Cullen liet een niet mis te verstane boodschap na. "Dit voelt als een trap in mijn kl*ten. Ik heb niet het gevoel dat dit gerechtvaardigd is."

Koning televisie

Op basis van welke criteria worden die 8 wildcards dan uitgedeeld? Daarrond hangt al lang een zweem van geheimzinnigheid. Een ongeschreven regel luidt dat wie in het voorgaande jaar een major kon winnen, ook een PL-uitnodiging mag verwachten. Hoogst uitzonderlijk wordt die regel niet gevolgd: in 2010 mocht Paul Nicholson niet meedoen na het winnen van de Players Championship Finals, in 2022 kreeg Rob Cross geen ticket na winst op het EK. Maar dit jaar werden maar liefst 3 majorwinnaars genegeerd: Cullen won de Masters (weliswaar nog voor de PL van 2022), Noppert de UK Open en Ross Smith het EK. "De zetel waar ik als eerste in zat, zit nu toch wat gezelliger", reageerde Nicholson deze week al grappend. De invloed van Sky Sports - dat de tv-rechten van het toernooi bezit - zou sommige keuzes vanuit commercieel oogpunt kunnen verklaren. Zo kende Dimitri Van den Bergh in 2022 sportief dan niet zijn allerbeste seizoen, als gezicht van het Belgische darts - dat boomt als nooit tevoren - trekt hij wel honderdduizenden kijkers.

Weet je waarom de PDC Rob Cross niet koos voor de Premier League? Ze vinden hem saai. Het gaat om "character", dat heb je of heb je niet. Michael van Gerwen

Van den Bergh is met zijn typische dansje bovendien ook een opvallend figuur op het podium. En dat is niet onbelangrijk, zo bevestigde Michael van Gerwen eerder deze week nog na een relletje met Rob Cross, de nummer 6 van de wereld.

"Weet je waarom de PDC hem niet koos voor de Premier League? Dat is omdat ze hem saai vinden. Het gaat om "character", dat heb je of heb je niet. En Cross heeft het niet", sprak Van Gerwen. Ook topdarter Kim Huybrechts vertelt ons hoe de persoonlijkheid van spelers een grote rol speelt bij het verdelen van de plekjes. "Spelers die de tv-kijkers kunnen bekoren, hebben een streepje voor. Daarom zijn populaire figuren als Jonny Clayton of Nathan Aspinall er wel bij. Veeleer "karakterkeuzes" dan een sportieve beslissing."

Michael van Gerwen (hier na PL-eindwinst in 2018) en Michael Smith zijn dit jaar de topfavorieten.

Sportieve uitholling

Het toekennen van de wildcards voor de Premier League lijkt dus vooral een commercieel spel. Wordt zo de sportieve waarde van het toernooi niet uitgehold? "Jawel, en de laatste jaren alsmaar meer", zegt Huybrechts, wanneer we hem de vraag voorleggen. "Als het commerciële aspect primeert op de sportieve kwaliteiten van de spelers, neemt dat heel wat sérieux weg van het toernooi. Een oplossing zou kunnen zijn om gewoon de top 8 van de wereldranking uit te nodigen. Duidelijk en transparant, dan heb je al die discussie niet."

Een oplossing kan zijn om gewoon de top 8 van de wereld uit te nodigen. Duidelijk en transparant, dan heb je al die discussie niet. Kim Huybrechts