Intermarché staat na vliegende start 1e op wereldranglijst: "Plan was om kritiek snel te doen verstommen"

"Dat we nu in de winning mood zijn, geeft niet alleen vertrouwen aan de huidige renners, maar ook aan toekomstige renners. Ik verwacht niet dat we plots zullen stilvallen."

"Ook intern werden ze wat nerveus, dus sterk starten was ons plan. Dat pakt nu goed uit, al had ik ook niet verwacht dat we zo succesvol zouden zijn."

2 zeges voor Kobe Goossens op Mallorca, 1 zege voor Rui Costa, een 2e plaats voor Hugo Page in de Cadel Evans Great Ocean Road Race, twee podiumplaatsen voor Biniam Girmay, ... Intermarché-Circus-Wanty is met een knal aan het nieuwe seizoen begonnen.

"Ze bieden ons nu renners aan waar we vroeger enkel van konden dromen"

"Ik heb hem gezegd: we halen je niet als wegkapitein, wel om resultaten te rijden. Dat vond hij bijzonder. Aan de buitenkant lijkt het alsof hij hier komt uitbollen, maar hij is nog tot op het bot gemotiveerd."

Volgens Visbeek is de succesformule eenvoudig: "We geven onze renners veel vertrouwen en een duidelijk plan. Dat is een goeie combinatie."



Visbeek vindt ook dat de ploeg gigantische stappen heeft gezet wat het performance-gedeelte betreft. "Daar horen we nu tot de top 10 van de wereld."



"We hebben hard geïnvesteerd in die structuur en dat betaalt zich nu uit, want anderen renners zien ook dat hier goed werk wordt geleverd. Er worden ons nu renners aangeboden, waar we 1,5 jaar geleden alleen maar van konden dromen."



De vliegende start is natuurlijk leuk, maar toch liggen de doelen van Intermarché-Circus-Wanty later in het jaar. Die zijn ook uitgesproken: winst in een klassieker en een Tourrit.



"Met de Tour hebben we nog een openstaande rekening, na die pijnlijke 2e plaatsen van Van der Hoorn en Meintjes vorig jaar. We hebben het gevoel dat we daar nog iets recht te zetten hebben."