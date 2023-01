Kobe Goossens na zeges op Mallorca: "Bevestigen in de Algarve en Parijs-Nice"

"De voorbije drie jaar had ik geen koers gewonnen. Nu win ik er meteen twee! Redelijk onverwacht", geeft hij toe.

Kobe Goossens won niet zomaar. Zowel vrijdag als zaterdag kwam hij solo over de streep op Mallorca.

Gebroken pols in de Tour

Vorig jaar heeft Kobe Goossens zijn eerste Tour uitgereden met een gebroken pols.

"Ik ben door de pijngrens heengereden", getuigt de renner. "Dat heeft me mentaal geholpen om ook op mindere dagen te trainen in de winter."





Goossens staat bij de ploeg bekend als een teamspeler. "Ik heb me vaak opgeofferd", vertelt hij. "Al wist de ploeg ook dat ik een wedstrijd kon afmaken. Ze geloofden er harder in dan ikzelf."



"Voor mij verandert er dit jaar weinig. Als ik opnieuw naar de Tour mag, zal ik er mee voor zorgen dat onze kopman Louis Meintjes in de top 10 kan eindigen."





"Hopelijk trek ik mijn niveau nog even door. In de Algarve en in Parijs-Nice wil ik graag bevestigen."

"Daarna zal ik in de Ardennen werken voor Lorenzo Rota en Rui Costa", belooft Goossens.