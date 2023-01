Gert Verheyen: "Muslic bij Cercle is de enige trainerswissel die 100% geslaagd is"

De geschiedenis herhaalt zich bij Cercle Brugge. Voor het tweede jaar op een rij verdrijft een nieuwe trainer het degradatiespook én oogst lof. Ook aan de tafel van Extra Time. Die lof is er niet voor Seraing, KV Oostende en Eupen, ploegen die in cruciale maanden het winnen zijn verleerd.

Graaf even in uw geheugen. Vorig seizoen werd Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge ontslagen eind november uit vrees voor het degradatiespook. De Oostenrijker Dominik Thalhammer nam over en begon met een reeks van 24 op 30. Cercle klom zelfs bijna naar de top acht.

Helaas voor Thalhammer kende dat spook zijn weg nog naar Cercle. Dit seizoen belandde de club in een soortgelijk scenario. De Oostenrijker werd na speeldag 9 bedankt. Cercle had 4 op 27 gehaald. Zijn vervanger werd zijn assistent: de Bosnische Oostenrijker Miron Muslic (40), van wie gefluisterd wordt dat hij ook vorig seizoen al veel invloed had op de hoge pressing van Cercle.

Vaak zie je bij een trainerswissel dat er even een opleving is, maar het daarna opnieuw verwatert. Gert Verheyen

Hoe dan ook: opnieuw was een trainerswissel het middel tegen het degradatiespook. Cercle pakte sindsdien 25 op 42 en staat op een achtste plaats.

"Van alle trainerswissels is hij de enige die 100 procent geslaagd is", vindt Gert Verheyen. "Steven Defour bij KV Mechelen zorgt ook wel voor wat beterschap, maar bij Cercle is het spectaculair." "Bovendien houdt het aan, want je ziet vaak bij een trainerswissel dat er even een opleving is van vijf of zes matchen, maar dat het daarna opnieuw verwatert. Dat is niet bij Cercle het geval."

Als Cercle was begonnen aan de competitie met hetzelfde winstpercentage dat het nu haalt sinds Muslic de plak zwaait, zou Cercle momenteel in de top vier staan. In de "ja-nee-vragen" van Extra Time presenteerde de trainer van Cercle zich als een charismatische, zelfbewuste trainer. Iemand die liever een topclub in België zou trainen, dan assistent te worden van Jürgen Klopp.

"In de degradatiestrijd moet je punten pakken in januari en februari"

Cercle is uit de zorgen, maar dat is niet het geval voor minstens zes andere clubs: Seraing, KV Oostende, Eupen, Zulte Waregem en zelfs KV Kortrijk en KV Mechelen.

Nog aan tafel bij Extra Time zat Dennis van Wijk, vaak door clubs aan boord gehaald als "degradatiespecialist". De kunst van het ontlopen, wel te verstaan.

"Het eerste waar je aan moet werken is vertrouwen geven en het gevoel creëren dat de spelers het nog kunnen redden", zei Van Wijk.

"Als trainer moet je daarbij in de eerste plaats naar de omgeving uitstralen dat je er zelf nog in gelooft. Maar je weet natuurlijk dat alles staat of valt met de kwaliteit die je hebt."

"Als trainer kan je enkel 10 procent aan grinta, aan organisatie en winnaarsmentaliteit toevoegen."

Seraing en KV Oostende krijgen het sowieso moeilijk, maar ik vrees ook voor Eupen. Francky Dury