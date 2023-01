Red Lions moeten Nederland voor zich dulden in nieuwe wereldranking, wereldkampioen Duitsland nieuwe leider

De overwinning tegen België na shoot-outs in de finale gaf Duitsland genoeg punten om aan de kop van de Wereldranglijst te komen. Het telt nu 2.912 punten.

Ook de tweede plaats is niet voor de Red Lions. Nederland won de kleine finale van Australië, nummer 4 in de ranking, en schuift met een minimaal verschil van 2 punten meer over België.

De nationale hockeyploeg bij de mannen staat dus op een derde plaats met 2.846 punten. De Belgen hebben nog genoeg kansen om terug naar boven te klauteren. De ranglijst van de FIH verandert na elke speeldag.

Deze zomer is er het EK hockey en minder dan een jaar later wachten de Olympische Spelen van Parijs.