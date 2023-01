Pieter Serry legt "slopende" Ronde van San Juan neer: "Mik nu op Ardense klassiekers en wil graag naar Giro"

"Van de ene woestijn naar de andere"

"Het was heel warm en het waren ook lange dagen", blikt Pieter Serry terug op zijn derde Ronde van San Juan.

"Maar ik houd wel van de zuiderse sfeer langs het parcours, al mocht het van mij wel wat minder warm zijn. Mijn fietscomputer gaf soms 48 graden aan en het was wel slopend met al die lange ritten."

Serry heeft een verleden met de warmte. "In de Ronde van Californië ben ik ooit eens ko gegaan na een heel warme rit. Het kon toen gedaan zijn met mijn carrière, maar gelukkig ben ik daar goed van hersteld."

Waar liggen dit seizoen de doelen van Serry? "Rond de Ardense klassiekers wil ik in orde zijn en dan hoop ik op de Giro. Dat is het plan en ik hoop dat ik erbij ben. Er zijn veel renners die dit seizoen de Ronde van Italië willen rijden bij ons."

"Na deze Ronde van San Juan ga ik naar de UAE Tour (met Remco Evenepoel, red.). Van de ene woestijn naar de andere dus, maar we gaan er het beste van maken. Het warme weer zou goed zijn voor de conditie."

"We hebben aan deze ronde ook een stage gekoppeld en hopen daar de vruchten van te plukken. Veel klimmen zat er wel niet in, dus daar gaan we nog een beetje moeten aan werken."