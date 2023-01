Yves Lampaert bouwt in San Juan aan voorjaarsvorm: "Wil vanaf de Omloop op de trein zitten"

"Alles verloopt volgens plan"

Yves Lampaert rijdt in Argentinië maar met één doel rond: zo goed mogelijk zijn voor de start van het klassieke voorjaar. "Alles wat we voor de Omloop doen is voorbereiding op de klassiekers", zei hij voor de start van de 6e rit aan Renaat Schotte.

"Het is moeilijk te zeggen wanneer ik 100% zal zijn, die dagen kies je niet. Maar ik hoop wel meteen mee te zijn op de trein en een goede conditie te hebben voor de Omloop."

Is Parijs-Roubaix opnieuw het klassieke hoofddoel van Lampaert? "De hele klassieke periode is belangrijk, met Roubaix als afsluiter. Hopelijk kan ik daar 100% zijn."

"Tot nu toe mag ik zeker niet klagen over mijn winter en voorbereiding. Ik doe mijn best en alles verloopt volgens plan. Toch kijk ik er ook naar uit om terug thuis te zijn bij mijn kindje na drie weken in Argentinië."

Welke renners maken veel indruk? "Wat Ganna gisteren deed, was fenomenaal. Ook het nummertje van Simmons vond ik heel sterk. Voor ons zijn de puzzelstukjes nog niet in elkaar gevallen, maar Jakobsen sprint toch ook heel sterk."