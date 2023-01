Alaphilippe na de prikjes van Lefevere: "Zijn uitspraken veranderen niets aan mijn motivatie"

"We hebben een gesprek gehad dat aan de ribben is blijven kleven. Als je betaald wordt zoals Julian, dan is dat om te presteren."



Zoals gewoonlijk wikte Patrick Lefevere zijn woorden niet toen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen zijn Franse kopman aan bod kwam. Toen Julian Alaphilippe vervolgens ontkende dat er effectief zo'n gesprek is geweest, kon Lefevere niet anders dan opnieuw reageren.

"Dat gesprek is er wél geweest. Zijn vrouw en zijn zaakwaarnemer waren er zelfs bij", vertelde Lefevere op Velofollies aan Sporza. "Ik heb hem gezegd dat hij zich niet kon blijven wegsteken achter ziektes en valpartijen. Dat is de koele waarheid."

Aan de vooravond van de Challenge Mallorca, de koers waar Alaphilippe aan zijn seizoen begint, werd het topic uiteraard ook aangeraakt. En nu is de Fransman een stuk voorzichtiger in zijn uitspraken.

"Patrick en ik zijn altijd heel transparant geweest tegenover elkaar. Dat is al vanaf het begin zo, dat was zo toen het goed ging en dat is nu ook zo wanneer het wat minder gaat."

"De uitspraken die Patrick gedaan heeft, zullen niets veranderen aan mijn manier van werken en mijn motivatie", probeert Alaphilippe het brandje te blussen.