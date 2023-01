Lotte Kopecky domineert BK baanwielrennen in Gent met drie extra nationale titels

Een onewomanshow op het BK baanwielrennen in Gent, met in de hoofdrol: Lotte Kopecky.

Zaterdag stak Kopecky op de wielerbaan van het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx ver boven de rest uit in het omnium. Ze behaalde een indrukwekkend totaal van 222 punten, en dat waren er liefst 66 meer dan zilveren medaille Katrijn De Clercq. Shari Bossuyt werd derde.

Zondag kwam Kopecky in actie in de afvallingskoers en de ploegkoers, de twee onderdelen waarin ze regerend wereldkampioene is. In de afvalling was ze niet van de kop van de koers weg te slaan, om uiteindelijk weg te rijden van taaiste concurrente De Clercq, die dus opnieuw zilver veroverde. De piepjonge Hélène Hesters pakte brons.

In de ploegkoers kwam Kopecky in actie samen met collega-wereldkampioene Shari Bossuyt, die dit weekend haar comeback maakte na de sleutelbeenbreuk die ze eind december had opgelopen. In een wedstrijd samen met de jongens juniores haalden Kopecky/Bossuyt het vlot voor de enige andere twee dameskoppels, Katrijn De Clercq/Sara Maes en Marith Vanhove/Hélène Hesters.

De overige nationale titel in het slotweekend van de Belgische kampioenschappen baanwielrennen gingen naar Nicky Degrendele, die in de sprint en de keirin opnieuw haar explosieve spiervezels kon aanspreken.

Jules Hesters en Tuur Dens raapten in de andere nummers een dubbele titel op. Hesters domineerde de afvallingskoers, Tuur Dens was meester in het omnium. Nadien reed het duo samen naar de gouden plak in de ploegkoers.