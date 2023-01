Ethan Vernon (Soudal-Quick Step) sprint naar laatste ruiker op Mallorca

Na het zwaardere werk van de voorbije dagen kon het peloton voor de laatste wedstrijd op Mallorca iets meer uitblazen, want de afsluitende Trofeo Palma gaat over grotendeels vlakke wegen.



Vincent Van Hemelen probeerde een sprint toch te ontlopen, maar Tim Declercq kon zijn hartje in de achtervolging helemaal ophalen en op 15 kilometer van het einde werd hij als laatste vluchter opgeslokt.



Heel wat teams hadden hun zinnen gezet op de zege en dat zorgde voor nervositeit en uiteindelijk ook een valpartij op 3 kilometer van het einde, met Nacer Bouhanni als grootste slachtoffer.



Soudal-Quick Step blufte de concurrerende sprinttreinen met veel nadruk af, Ethan Vernon timede zijn inspanning perfect (in tegenstelling tot Ivan Garcia Cortina) en hield Biniam Girmay van een eerste zege dit seizoen. De Belgische neoprof Jarne Van de Paar werd knap derde.