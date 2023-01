Julien Leclercq stunt op Snooker Shoot Out, maar jonge Belg verliest wel finale van het rankingtoernooi

Luca Brecel en ook de jonge Ben Mertens kregen al heel wat aandacht in België, maar met Julien Leclercq speelt er sinds dit seizoen ook een 3e landgenoot op het profcircuit.



Op de Snooker Shoot Out trad de 19-jarige Waal (over enkele dagen wordt hij 20) uit de schaduw. Dankzij het bijzondere Shoot Out-concept - waarin 1 frame alles beslist - heeft zowat elke deelnemer een kans om de finale te halen.



Leclercq, bijgenaamd The Belgian Beast, greep die kans met beide handen. Achtereenvolgens rekende de nummer 109 van de wereld af met Peter Lines (34-13), Hayden Pinhey (93-5), Fergal O'Brien (39-21), Yuan Sijun (53-47), Michael Holt (30-23) en in de halve finales veteraan Dominic Dale (98-8).

In de finale stond de rijzige Leclercq tegenover een andere ervaren man, Chris Wakelin. Ook voor hem was dit dé kans om ooit een rankingtoernooi op zijn naam te schrijven.



Wakelin steeg boven zichzelf uit. Leclercq stond het hele frame aan de grond genageld. Met een break van 119 steekt de Engelsman naast de 50.000 pond (57.000 euro) voor de winnaar ook de cheque van 5.000 pond (5.700 euro) voor de hoogste break op zak.



Leclercq komt er als runner-up met 20.000 pond (22.700 euro) ook niet bekaaid vanaf. Bovendien verzamelt hij een pak rankingpunten, die hem een stevig duwtje in de rug geven met het oog op een nieuwe tourkaart.