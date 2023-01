"Alexander Blockx heeft het totaalpakket om het te maken, maar hij weet ook dat de weg nog lang is"

Alexander Blockx leerde Learner Tien in de finale van de Australian Open bij de junioren in 3 sets een lesje. Ook Tom Devries, sportief directeur bij Tennis Vlaanderen, was onder de indruk.

"Hij is enorm gegroeid doorheen het toernooi en in de finale had hij er dan ook 100% vertrouwen in. Op de belangrijke punten stond hij er."

Dat is volgens Devries een van de troeven van Blockx. "Mentaal is hij zeer sterk. Bovendien geeft hij veel energie tijdens de punten en kon hij de rust bewaren tussen de punten."

"Als belangrijke wapens zie ik ook nog zijn service en zijn forehand. Hij kan zeer spelen, maar ook gevarieerd. Bovendien is hij fysiek zeer sterk."

"Eigenlijk beschikt hij over het totaalpakket om een toekomst in het tennis te hebben", concludeert Devries.