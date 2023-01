Australian Open-winnaar Alexander Blockx: "Een compleet gekke finale"

Blockx is de derde Belg die op een grandslamtoernooi de eindzege pakt bij de junioren jongens. Jacky Brichant in 1947 en Kimmer Coppejans in 2012 deden het Blockx voor, allebei op het gravel van Roland Garros.



"Het was mijn eerste keer hier in Melbourne", zei de 17-jarige. "Ik had me goed voorbereid op dit toernooi, hard getraind en het liep goed af. Elke wedstrijd had ik het gevoel dat ik steeds beter ging spelen. Een geweldig gevoel."



"Mijn eerste grandslamtoernooi was Roland Garros vorig jaar. Daarna volgden Wimbledon en de US Open. En elke keer deed ik het beter. Maar ik besef dat het bij de junioren is, dat zijn geen volwassenen. Er is dus nog werk aan de winkel. Maar ik hoop dat ik op een dag hetzelfde kan doen bij de senioren."