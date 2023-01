Alexander Blockx (17) is eerste Belgische junior die Australian Open wint

Blockx is de nummer 10 van de wereld bij de junioren, Tien de nummer 27. Het Belgische talent is nog maar de derde landgenoot die een grandslamtoernooi kan winnen bij de mannen junioren. Jacky Brichant (in 1947) en Kimmer Coppejans (in 2012) deden het hem allebei voor op Roland Garros.



Hij treedt zo in de voetsporen van An-Sophie Mestach, die in 2011 de meisjestitel pakte. Sofia Costoulas verloor vorig jaar de finale.



Het was Blockx' tweede finale deze week in Melbourne. Gisteren greep hij naast de dubbeltitel aan de zijde van de Braziliaan Joao Fonseca. De eerste reekshoofden gingen onderuit met 6-4, 6-4 tegen Tien en zijn landgenoot Cooper Williams.



Voor de jonge Belg was het de eerste grandslamfinale, vorig jaar haalde hij de kwartfinales op de US Open. Gilles-Arnaud Bailly, dat andere 17-jarige Belgische toptalent, speelde in 2022 de finale van Roland Garros én de US Open, maar verloor beide.



(lees het matchverslag onder de tweets)