Marianne Vos (35) en Jumbo-Visma gaan langer door: contract tot eind 2025

"Het vrouwenwielrennen is de laatste jaren dermate sterk geprofessionaliseerd dat ik nog steeds nieuwe uitdagingen ontdek. En ook op persoonlijk vlak ontwikkel ik me nog altijd."

"Ik heb nog steeds heel veel plezier in het fietsen”, reageert Vos op de teamwebsite. “Ik geniet van het samen koersen en het strijden voor de winst als team."

Vos stapte in 2021 over naar Jumbo-Visma Women en won al 15 keer voor de Nederlandse ploeg.

Een vernauwde bekkenslagader houdt haar thuis van het WK veldrijden, maar de Nederlandse toprenster is haar afscheid nog niet op korte termijn aan het plannen.

Als titelverdedigster is Marianne Vos er volgend weekend niet bij in Hoogerheide.

Marianne Vos won deze zomer twee ritten in de Tour de France Femmes.

"Ik deel mijn ervaring met de jongeren, maar ik leer ook van hen"

"De ambitie om elke dag beter te worden en de gedrevenheid om daar vol voor te gaan, vind ik ook bij Team Jumbo-Visma”, vervolgt Marianne Vos. “Het is een van de redenen dat ik me in dit team thuis voel."

"Ook de professionaliteit en de persoonlijke benadering vind ik heel prettig. Er is binnen de ploeg heel veel ruimte voor het individu waardoor het team sterker wordt.”

Voor de jongeren is Vos dan weer een mentor. "Het is mooi dat ik mijn ervaring kan delen met de jongere rensters binnen het team, maar tegelijkertijd leer ik ook van hen."

"Ze laten mij met andere ogen naar bepaalde dingen kijken. Zo houden we elkaar fris en scherp en vormen we samen een sterke ploeg."

Op Vos' erelijst staan onder meer drie wereldtitels op de weg (2006, 2012, 2013), een olympische titel op de weg (2012) en de piste (2008, puntenkoers), de Ronde van Vlaanderen, Gent-Wevelgem, de Amstel Gold Race, vijf keer de Waalse Pijl en acht wereldtitels veldrijden.