The Day After na korte nacht voor Mignolet: "Mijn zoon naar Gouden Schoen zien kijken maakte ochtend mooier"

Het was vroeg dag voor de nieuwe Gouden Schoen vandaag: "Om half vier lagen we in bed, om 7 u moesten we er alweer uit om de kinderen naar school of naar de crèche te brengen. Gelukkig heb ik niet veel slaap nodig en kan ik goed feesten."

Al gaf niet meteen de ochtendstond, maar wel de trofee goud in de mond: "Zeker als je Lex ziet kijken naar de Gouden Schoen, maakt het de ochtend toch alleen maar mooier. Zijn felicitatie en die van mijn vrouw deden me toch wat."

Daarna was er een persmoment, georganiseerd door Club Brugge, dat met Mignolet zijn vijfde laureaat in zeven edities kent. Mignolet bedankte Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert voor zijn transfer van Liverpool naar België vier jaar geleden: "Club Brugge heeft me weer voetballer gemaakt."

"Ik zat anderhalf jaar op de bank. Zij zijn mij komen halen, hebben de investering gedaan en ik kan hen daar niet genoeg voor bedanken. Het huwelijk Club Brugge - Mignolet is al geslaagd. Maar ik zie me niet eindigen aan het einde van mijn contract in 2026. Het is aan mij om dat telkens te kunnen verlengen."

Sportief loopt het minder vlot voor Club Brugge, Mignolet hoopt dat deze trofee daar bij kan helpen: "Laat ons hopen dat het een nieuw élan door de kleedkamer en op het veld kan blazen. Misschien komt er wel een déclic?"