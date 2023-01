Voorzitter Bart Verhaeghe glundert: "Simon staat voor wat Club Brugge is"

Bart Verhaeghe is lid van de taskforce die de nieuwe trainer van de Rode Duivels moet vinden. "Jammer genoeg mag ik daar niks over zeggen", grijnsde Verhaeghe.





"Maar het dossier is in goeie handen en een gans team doet zijn best om alles tot een goed einde te brengen. We geloven 200% in het talent dat aanwezig is bij de Duivels, die verdienen een goeie bondscoach. We werken eraan in alle rust en sereniteit."