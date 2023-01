Nieuw record: 20.209 voetbaltransfers in 2022, maar geen recordbedrag

In 2022 hebben in totaal hebben 20.209 mannelijke voetbalspelers de overstap naar een nieuwe club gemaakt. Dat is niet alleen een stijging van 11,6% tegenover 2021, maar ook een record.

In het professionele vrouwenvoetbal gebeurden er 1.555 internationale transfers, goed voor een toename van 19,3%.

De voetbalclubs gaven vorig jaar in totaal zo'n zes miljard euro uit. Dat is 33,5% meer dan er in 2021 werd uitgegeven, maar het is geen record. Dat werd gevestigd in 2019, toen de clubs samen zo'n 6,75 miljard euro aan transferuitgaven lieten optekenen.

De duurste 10 transfers van het afgelopen jaar waren goed voor 12,5% van het totale bedrag dat werd uitgegeven.

Vooral de Engelse clubs speelden in 2022 een belangrijke rol op de transfermarkt. Zo rondden ze het afgelopen jaar voor het eerst de kaap van 2 miljard euro aan transferuitgaven. De Franse clubs wisten met een winst van 680 miljoen euro hun bankrekeningen daarentegen het meest te spijzen.