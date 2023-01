UEFA voert nieuwe knock-outfase in voor Nations League vanaf 2024-2025, kwalificaties EK en WK compacter

De nieuwe formats worden gebruikt vanaf september 2024, dus voor het voetbalseizoen 2024-2025. De Nations League wordt met een extra knock-outronde uitgebreid, de EK- en WK-kwalificaties worden dan weer compacter. In de A-liga van de Nations League zullen de groepswinnaars en de runners-up voortaan kwartfinales (heen en terug) spelen voor een plaats bij de Final Four. Dat zal gebeuren in maart, waarmee er een brug geslagen wordt tussen de groepsfase, die eind november eindigt, en de Final Four in juni. Vroeger waren de 4 groepswinnaars van september geplaatst voor de Final Four. De landen die op de derde plaats eindigen in de A-liga en de runners-up van de B-liga spelen play-offs om behoud of promotie, net als de nummers drie van de B-liga en de runners-up van de C-liga.

Compactere kwalificaties

In de Europese kwalificaties komen er 12 groepen van 5 of 4 landen (in plaats van 10 groepen van 6 of 5). De kwalificaties zullen voor de meeste landen in een groep met 5 beginnen in maart. De landen die dan in de Nations League actief zijn, beginnen er in juni aan. Landen die in een groep met 4 uitgeloot zijn, spelen hun eerste wedstrijd in september.



De twaalf groepswinnaars plaatsen zich voor de eindronde. De landen die op de tweede plaats eindigen zijn ofwel rechtstreeks geplaatst of moeten nog play-offs spelen (met landen uit de Nations League voor het EK).