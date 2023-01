Goffin klopt Coppejans in Louvain-la-Neuve, jonge Belg Onclin (ATP-338) wipt Franse topper Humbert

Wat een stunt! Gauthier Onclin (ATP-338) wipt 3e reekshoofd Umbert (ATP-106)

Onze 21-jarige landgenoot Gauthier Onclin zorgde voor de prestatie van de dag. De nummer 338 van de wereld bereikte de tweede ronde ten koste van de Fransman Ugo Humbert, het derde reekshoofd, die 232 plaatsen hoger staat.



7-5 en 6-1 stond er na minder dan 1,5 uur op het scorebord in het voordeel van Gauthier Onclin, die uit de kwalificaties komt.



De 3 jaar oudere Umbert won in 2020 het ATP-toernooi van Antwerpen en stond in 2021 25e op de wereldranking. Hij kwam 2 dagen geleden aan in België, nadat hij op de Australian Open in de derde ronde eruitgegaan was tegen de Deen Hoger Rune (ATP-10).



Onclin is in vorm, zondag won hij het 15.000-dollartoernooi in Bressuire (Fra). In de 1/8e finales wacht de Let Ernests Gulbis (ATP-314). De 34-jarige gaf in de kwalificaties op, maar werd opgevist als "lucky loser".



De Let is ex-nummer 10 van de wereld, halvefinalist in Roland Garros 2014 en winnaar van het Challengertoernooi van Bergen in 2007. Hij klopte de Slovaak Lukas Klein (ATP-141) met 6-4, 6-2.



(lees voort onder foto)