Spannend dankzij het (discutabele) systeem: waarom de Gouden Schoen bij de vrouwen zo onvoorspelbaar is

De Gouden Schoen bij de vrouwen is hetzelfde, maar toch anders. Eigenlijk zou de naam “Gouden Flame” de lading beter dekken. Want voor we het over de favorieten hebben, moet eerst de werking geschetst worden. 128 stemgerechtigden verdelen punten over een kransje genomineerden. Maar veel belangrijker: alleen Belgische internationals kunnen dat lijstje halen. Buitenlanders die in de Super League spelen, komen dus niet in aanmerking. De Roemeense Stefania Vatafu (Anderlecht) - al jaren de beste buitenlandse in de Super League - zal dus nooit met de Gouden Schoen pronken.

Champions of Super League

Over naar wie wel kans maakt. Dat zijn om te beginnen drie ex-winnaars die uitkomen in het buitenland. Janice Cayman (Lyon, Frankrijk), Tessa Wullaert (Fortuna, Nederland) en Tine De Caigny (Hoffenheim, Duitsland). Ook Justine Vanhaevermaet (Reading, Engeland) en Julie Biesmans (PSV, Nederland) maakten indruk over de grens. Daarnaast zijn er kanshebsters uit eigenlijk land. Bij OHL trekken ze straks met een kwartet kanshebbers naar het Gala in Antwerpen - hun namen: Hannah Eurlings, Nicky Evrard, Jill Janssens en Sari Kees. En dan is er nog ex-Profvoetbalster van het Jaar Laura De Neve, die kampioen speelde bij Anderlecht.

Janice Cayman won met Lyon de Champions League.

U merkt dat het lijstje genomineerden bijzonder divers is.

Net dát systeem zorgt voor spanning. Want net als vorig jaar moet ieder jurylid voor zichzelf bepalen wat hij of zij het meeste laat doorwegen. Janice Cayman die met Lyon de Champions League wint, maar daarin geen al te groot aandeel heeft? Ze is wel de enige Belgische die op het allerhoogste niveau speelt... Of weer doelpuntenfenomeen Tessa Wullaert? Met 34 goals en 17 assists hielp ze Anderlecht aan een vijfde titel op rij, nu wervelt ze bij debutant Fortuna Sittard in de Eredivisie (7 doelpunten in 10 matchen) en ook bij de Flames steekt Wullaert er nog steeds bovenuit. Vorig jaar was de ontgoocheling bij de recordschutster alvast enorm, toen ze geen vierde Gouden Schoen won. Dat zou dit jaar gezien haar duizelingwekkende cijfers niet anders zijn.

Tessa Wullaert scoorde in 2022 opnieuw vlot bij Anderlecht, Fortuna Sittard en de Flames.

Naast de twee topfavorieten loert er nog een gevaarlijke outsider om de hoek.



Doelvrouw Nicky Evrard was namelijk de grote uitblinkster op het EK van afgelopen zomer. Zullen haar twee gestopte strafschoppen en een veelvoud aan andere saves nog vers genoeg in het geheugen liggen? Bij titelkandidaat OH Leuven, sinds vorige zomer haar club, kan ze eveneens prima cijfers voorleggen. Tot speeldag 9 slikte ze geen enkel tegendoelpunt.

Nicky Evrard was de gevierde vrouw op het EK met de Flames.

Identiteit

Álle genomineerden hier overlopen zou ons te ver leiden... en misschien ook andere speelsters oneer aandoen. Want geen Marie Minnaert of Davinia Vanmechelen? Geen Davina Philtjens? Of Diede Lemey - vorig jaar de beste doelvrouw in de Serie A? Door de afgelijnde selectie kan er op hen zelfs niet gestemd worden. Jammer.

Het komt weer door dat conflict tussen prestaties van speelsters in grotere competities en die in de Super League. En wat als er in de toekomst nog meer Flames een buitenlands avontuur aangaan? Het maakt dat de Gouden Schoen voor vrouwen na 7 jaar eigenlijk nog steeds een moeilijk af te lijnen identiteit heeft. Al zal dat de winnares straks niet deren.

Hoe werkt het stemsysteem?