Fabio Silva neemt afscheid van Anderlecht: "Zonder twijfel de grootste club van België"

Fabio Silva ontbrak de afgelopen matchen in de wedstrijdkern bij Anderlecht en het vertrek van de Portugees leek dan ook maar een kwestie van tijd. Nu heeft de spits het zelf officieel gemaakt met een bericht op Instagram.

"Ik ben deze mooie club en de supporters erg dankbaar. Zij geloofden in mij toen er velen aan mij twijfelden", begint Silva. Hij werd deze zomer uitgeleend aan Anderlecht door zijn Engelse club Wolverhampton.

Ook voor zijn ploegmakkers is Silva bijzonder lovend. "Bedankt voor alle steun en voor alle mooie momenten op en naast het veld. Er zijn echte vriendschappen ontstaan."

"Iedereen hier heeft ervoor gezorgd dat ik weer gelukkig kon zijn. Dat ik weer kon doen waar ik het meest van hou. Bedankt om me te helpen groeien als mens en als speler."

"Aan de ongelooflijke fans: jullie hebben mij en het team gesteund, ook al waren de resultaten niet altijd wat we gehoopt hadden. Ik ben nu ook een supporter van deze grote club, ongetwijfeld de grootste club in België", sluit hij af.

Silva wordt gelinkt aan PSV in Nederland en de officiële aankondiging zou niet lang meer op zich laten wachten. In totaal kwam Silva 32 keer in actie voor Anderlecht. Hij scoorde 11 keer.