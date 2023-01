Genk wordt op 1 februari al om 18.45 uur in Eupen verwacht voor inhaalmatch

Leider Racing Genk wordt op 1 februari in Eupen verwacht om er het competitieduel in te halen dat afgelopen vrijdag door winterweer in het water gevallen was. Opvallend, op die dag wordt ook de halve finale in de beker tussen Union en Antwerp gespeeld. Om overlap te vermijden wordt er al om kwart voor zeven afgetrapt in de Oostkantons.