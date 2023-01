Geen duel meer voor het WK, Mathieu van der Poel kiest voor Besançon

Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben gisteren in Benidorm hun laatste (en prachtig) duel afgewerkt met het oog op het WK, op 5 februari in Hoogerheide. Volgend weekend staan ze niet in dezelfde cross opgelijnd.

Van Aert rijdt zaterdag zijn generale in de Flandriencross in Hamme (X²O-trofee), Van der Poel heeft beslist om zondag zijn Franse fans te groeten in de slotmanche van de Wereldbeker in Besançon.

Daar gaat hij aan de slag in een weide, op een parcours uitgetekend door ex-crosser Francis Mourey.