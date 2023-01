Van der Poel doet Van Aert in Benidorm wél in het zand bijten na beklijvende slotronde

Mathieu van der Poel heeft de laatste krachtmeting tussen de Grote Drie van dit seizoen (in het veld dan toch) in zijn voordeel beslecht. Op het snelle parcours van Benidorm moest Tom Pidcock snel afhaken. Wout van Aert plooide uiteindelijk pas in de slotsprint, waarbij hij nog bijna lijf en leden riskeerde. Laurens Sweeck eindigde 4e en is eindwinnaar van de Wereldbeker.