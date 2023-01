Tom Boonen voelt het weer kriebelen: "Zin om weer competitief te fietsen, wat gravelkoersen of zo"

Tom Boonen kwam op wielerbeurs Velofollies reclame maken voor Classified, het schakelsysteem waarvan hij hoopt dat het voor een revolutie in de wielerwereld zal zorgen. Na een tijdje wat meer in de luwte lijkt het erop dat Boonen de band met zijn oude liefde, de koersfiets, steeds meer aan het aanhalen is.

"Ik ben zelfs aan het overwegen om opnieuw wat competitie op de fiets te zoeken. Ik twijfel nog een beetje, maar het begint wel weer te kriebelen."

Dat betekent dat we Boonen weer aan de start zullen zien van koersen als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. "Ik denk dan eerder aan iets als de Roc du Maroc of enkele gravelkoersen."

Misschien zien we Boonen straks dan wel op het WK gravel een Mathieu van der Poel het vuur aan de schenen leggen? "Wie weet. Het is in ieder geval heel groot aan het worden, heeft veel potentieel. Ik snap het wel, want het grijpt terug naar de essentie van het fietsen: de natuur, de vrijheid, ..."

Boonen zou ook in plaats van op een fiets in de ploegleidersauto kunnen stappen, wie weet zelfs als bondscoach. "Zeg nooit nooit. Toen ik pas was gestopt, had ik de kans om zoiets te doen bij Quick-Step, maar ik heb uiteindelijk gezegd dat ik even iets anders wou doen, even op adem komen na al die aandacht."

"Maar het is dus niet zo dat ik die ambitie niet heb. Ik ben helemaal niet op zoek, dat komt nog wel eens terug. Ik ben nog jong."