Sven Nys: "5 crossfietsen gestolen in Benidorm, gewoon aan de campers"

Het is niet de enige fiets die buit is gemaakt door gauwdieven. "Ondertussen zijn er 5 gestolen. Ook bij Fleur Moors en bij de Belgische wielerbond zijn ze langs geweest", weet Nys, die de Spaanse politie heeft opgezocht.

"In het rennersdorp zijn ze met een van onze fietsen aan de haal gegaan. Gewoon achter onze rug hebben ze er een van Shirin van Anrooij gestolen."

"Hier loopt veel volk rond in Benidorm: een mix van Vlamingen en Spaanse crossliefhebbers", vertelt Sven Nys, die na zijn aankomst snel slecht nieuws kreeg.

Morgen werken de veldrijders in Benidorm de voorlaatste Wereldbekermanche af. De organisatie verwacht maar liefst 15.000 toeschouwers.

"Met de fiets door het publiek"

"De fietsen stonden niet ergens tegen een muurtje", gaat Sven Nys voort. "Neen, gewoon tegen de campers waar ze altijd opgesteld staan voor een wedstrijd."



"Dat kan je niet onopvallend doen. Je staat er van versteld hoe druk het hier al is voor een verkenning."





"Ze lopen hier gewoon met een fiets tussen het publiek weg. Daar moet je lef voor hebben."



"Frustrerend en vervelend, maar gelukkig beschikken de renners over reservemateriaal. Het is alleen te hopen dat we morgen tijdens de wedstrijden niet te vaak moeten wisselen", besluit de teamchef van Baloise - Trek.