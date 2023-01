BEKIJK: Zo ziet het parcours eruit van de Wereldbeker-veldrit in Benidorm

Het strand van Benidorm laten de veldrijders zondag links liggen. "Omdat het parcours anders enkel uit zand en beton zou bestaan", zegt Nicolas Van Looy, persverantwoordelijke van de veldrit.



In plaats van het strand mogen de crossers zich uitleven in 2 parken. Het eerste is een stadspark met een zandbak, balkjes en 2 trappen. Dat is het meest technische gedeelte van het parcours.



Het tweede park is een bos met een beklimming gevolgd door een snelle afdaling. Daar speelt de techniek een minder grote rol.

"Het wordt zondag een snelle cross op een droog parcours. Het zal zonnig zijn met temperaturen tot 15°C. Van wind is er geen sprake."