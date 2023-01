Tatum is de uitblinker in heruitgave NBA-finale 2022, maar Curry steelt de show

Boston Celtics had een eitje te pellen met Golden State Warriors. De laatste vier confrontaties verloor Boston. Drie in de finale van de play-offs vorig seizoen en het eerste duel in de reguliere competitie dit seizoen.

Jayson Tatum had in de laatste wedstrijd van de finales vorig seizoen niet zijn dagje in eigen zaal en was blijkbaar meer dan wie dan ook gebrand om dat even recht te zetten.

Hij was beslissend voor Boston in een wedstrijd die heel de tijd spannend bleef.

Al was het Steph Curry die voor het eerste moment van consternatie zorgde in TD Garden. Net voor het einde van de eerste helft snoepte Curry uitgerekend Tatum de bal af en wierp die vanop eigen helft binnen. De zaal in Boston kon alleen bewondering tonen.