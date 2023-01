Halve Vlaming Vincent Kriechmayr wint klassieker in Kitzbühel, Noorse skiër valt zwaar

De afdaling in Kitzbühel is een monument in het alpineskiën. Na een 2e plaats in 2020 heeft Vincent Kriechmayr de prestigieuze wedstrijd nu op zijn naam kunnen schrijven.

De 31-jarige Oostenrijker met een Belgische moeder ging 23 honderdsten harder dan de Italiaan Florian Schieder. De Zwitser Niels Hintermann werd 3e op 0"33.

Wereldbekerleider Aleksander Aamodt Kilde kwam na een stuurfout niet in aanmerking voor de dagzege. De Noor belandde net niet in het decor.

Zijn landgenoot Henrik Roea had minder geluk. Hij moest de Streif verlaten in een reddingshelikopter.