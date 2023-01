"Anderlecht komt vanaf nu op onbekend terrein, al kijken ze zelf nog altijd naar boven"

Onze voetbalcommentator Peter Vandenbempt kijkt naar de feiten en komt na woensdagavond tot de conclusie dat het instituut Anderlecht niet langer kan ontkennen dat het in degradatiegevaar dreigt te komen. Zondag zal de druk nog stijgen.

De vraag waarom Anderlecht tegen Zulte Waregem tegen een 11e nederlaag in 21 wedstrijden aanliep, is makkelijker te stellen dan te beantwoorden. "Net omdat het een beetje vanalles is", begint Peter Vandenbemlpt zijn analyse over wat hij gisterenavond zag. "Anderlecht zit in een negatieve spiraal: weinig vertrouwen, individuele fouten, twijfelachtige momenten zoals de 2-2 (al dan niet handspel) van Zulte Waregem."



"Al mag Anderlecht nooit afhankelijk zijn van dat soort twijfelgevallen." "Dit Anderlecht heeft onvoldoende kwaliteit voor de top vier, maar wel voldoende om in de top acht mee te draaien. Alleen lukt dat niet als de intrinsieke kwaliteiten van spelers er niet uitkomen."

"Als voetbal enkel een zaak van techniek en talent was, dan speelde elke goeie speler week na week een goede wedstrijd. Voetbal is ook een kwestie van zelfvertrouwen en vorm." "Zulte Waregem was minder goed dan tegen Racing Genk en Anderlecht was beter dan enkele dagen geleden tegen Club Brugge, maar kansen worden niet afgemaakt en verdedigend worden fouten gemaakt. Het hele elftal deelt momenteel in de malaise."

"Debast is een Rode Duivel, maar hij kan nog veel leren. Dat zie je als hij in de fout gaat bij de 0-1. Murillo is een eeuwig onzekere factor en Raman scoort twee goals, maar mist ook de kansen om de match te beslissen."

"Minstens tot zaterdag degradatiekandidaat"

En zo is Anderlecht verzeild geraakt in een situatie waarin het nog vijf punten boven de 16e plaats staat. De hamvraag klinkt dan ook: is dit Anderlecht een degradatiekandidaat? "Minstens tot zaterdag is het antwoord voor mij ja", zegt Peter Vandenbempt. "Het is alleen maar omdat Anderlecht een instituut is, dat veel mensen een slag om de arm houden."

"Als Eupen, STVV of Zulte Waregem in die positie zitten, dan twijfelen we niet over die vraag."

Anderlecht komt op onbekend terrein, de strijd onderin heeft een andere dynamiek dan bovenaan. Peter Vandenbempt

"Ik denk voor alle duidelijkheid niet dat Anderlecht dit jaar degradeert, maar ze komen vanaf nu wel op onbekend terrein. De strijd onderin heeft een andere dynamiek dan de strijd bovenaan."

"Olivier Deschacht heeft gelijk als hij zegt dat spelers van Anderlecht om moeten kunnen met druk, maar zelf speelde hij altijd bovenin. Als er eens verloren werd, dan stak er wel wat wind op, maar de storm waarin Anderlecht nu zit, is echt wel van een andere orde." "Ik heb nog altijd het gevoel dat er bij Anderlecht vooral naar boven wordt gekeken, naar play-off II. Het idee is dat ze met een goede reeks snel terug onder de mensen staan." "Dat klopt, maar de feiten zijn dat Anderlecht dit seizoen zo nog geen reeks heeft neergezet (alleen op speeldag 3 en 4 kon Anderlecht twee keer na elkaar winnen)."

"Zelfs voor goed Anderlecht is Seraing geen plezierreisje"