Zondag begint de Ronde van San Juan: Evenepoel, Bernal, topsprinters en 1 bergrit

Eerder deze week ging de Tour Down Under na 2 gemiste coronajaren van start, ook op de erelijst van de Ronde van San Juan staat in 2021 en 2022 noodgedwongen een leeg vakje.

Remco Evenepoel won in 2020 de laatste editie. Evenepoel zal er voor de 3e keer deelnemen, nadat hij er in 2019 zijn profcarrière gelanceerd had. Hij keert dus terug naar Argentinië als... wereldkampioen.

De Belgische kopman en zijn 5 ploegmaats vertrokken midden vorige week al naar Argentinië, een reis van liefst 35 uur.

Zo konden ze lang genoeg acclimatiseren, wennen aan de hitte en het tijdsverschil en het terrein leent zich ook tot een (halve) hoogtestage.