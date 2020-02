Wat een feest: Evenepoel speecht in het Spaans, Argentijnse fans worden "zot"

Na de slotrit passeerde Evenepoel eerst bij de vaderlandse pers om zijn verhaal van de voorbije week te doen, want met de Ronde van San Juan heeft de renner van Deceuninck-Quick Step zijn 2e eindzege te pakken in een rittenwedstrijd, na de Ronde van België vorig jaar.

"Het voelt goed. Ik ben heel tevreden dat het afgelopen is, want het waren hectische dagen, vooral in de finales. In de slotrit heb ik nog mee de sprint aangetrokken voor mijn ploegmaat Alvaro Hodeg, die 3e geworden is", vertelt Evenepoel.

De volgende afspraak voor Evenepoel: de Ronde van de Algarve, die op 19 februari van start gaat. Daar neemt hij de handschoen op tegen - onder anderen - wereldkampioen veldrijden Mathieu van der Poel.

"Plezant, he! Ik denk dat er in Portugal een paar ritten zijn die me moeten liggen en er is de afsluitende tijdrit. Ik kijk er al naar uit", zegt Evenepoel.



"Ik keer nu terug naar België, waar ik me op de volgende opdracht voorbereid. Ik hoop dat het weer in België wat meevalt. Als dat niet het geval is, zal ik snel nog eens heen en weer vliegen naar Spanje om daar nog een aantal trainingen af te werken."

"De vorm is goed, maar ik ben zeker nog niet top. Mijn coach weet waar hij aan moet werken. Ik ga deze week ook nog een fysieke test afleggen."