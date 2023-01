Gesprekken tussen ref en VAR live in stadion en op tv vanaf WK voor clubs

De International Football Association Board (IFAB) waakt al bijna 150 jaar over de regels van het voetbal. Vernieuwingen aan het spel moeten dan ook steeds voorbij deze instantie passeren.



In oktober had het adviesorgaan van het IFAB enkele voorstellen gedaan om het voetbal en alles wat erbij komt kijken te verbeteren. Vandaag werd door het bestuur een deel van die voorstellen bekrachtigd.



De meest opmerkelijke daarvan is het proefproject met de communicatie tussen de scheidsrechter op het veld en de videoref in de controlekamer. Vanaf het WK voor clubs, dat begin februari van start gaat, wordt een jaar lang op internationale toernooien de communicatie tussen ref en VAR in het stadion én op televisie afgespeeld.



Daarnaast werden de regels over buitenspel verfijnd, met name dat spelers die offside staan niet automatisch onside komen te staan als een tegenstander de bal raakt. Ook de semi-automatische buitenspeltechnologie, die getest werd op het WK, wordt in meerdere competities uitgerold.