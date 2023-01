Giants hijsen zich dankzij zege tegen Bergen naast Oostende naar plek twee

Bij de rust keken de Giants nog tegen een 29-35-achterstand aan tegen de bezoekers uit Henegouwen. Dat werd al in het derde kwart (28-14) helemaal rechtgetrokken en ook in het slotkwart (22-12) was Antwerp duidelijk beter.

De Amerikanen Brandon Anderson en Spencer Butterfield waren met elk vijftien punten de uitblinkers bij Antwerp, voor Bergen scoorde Adin Vrabac ook vijftien punten.