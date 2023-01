Succesvol EK doet dromen: "Ook op Winterspelen van 2026 kunnen shorttrackers meedoen voor medailles"

Ze mikten op medailles op alle onderdelen en de Belgische shorttrackers stelden niet teleur. "Het zat er een beetje aan te komen", vertelt Bert Sterckx. "Als je de resultaten van het voorbije jaar hebt gevolgd, dan was er al duidelijk dat er een zekere medailleoogst zou volgen." "Dat het 5 medailles zouden worden, dat was al wat moeilijker om te voorspellen, omdat shorttrack toch altijd een zekere onzekerheid meebrengt: er wordt gevallen, er wordt al eens iemand gediskwalificeerd." "Maar 5 is een schitterend aantal en toch ook wat hoger dan ze vooraf hadden ingeschat." "De Belgen komen ook niet uit het niets. Hanne Desmet had op het WK in 2021 al eens een medaille veroverd, Stijn Desmet had er vorig jaar twee op het WK in Montréal." "Op de Wereldbekers, die sterker bezet zijn dan het afgelopen EK, hebben ze dit jaar ook al individueel en met het team medailles behaald."

Dit is een grote stap in de bewustwording van de atleten. Misschien geloven ze nu ook dat ze de komende maanden meer kunnen doen dan een Europese titel. Bert Sterckx

De Europese titels van Stijn en Hanne Desmet op de 1.000 meter zijn veelzeggend. "Ze hebben echt nog een stap vooruitgezet op het Europees kampioenschap", aldus Bert Sterckx. "Waar ze de voorbije maanden nog vaak achter de Nederlanders bleven - ook zaterdag nog op de 1.500 meter - hebben ze nu de stap gezet dat ze bijvoorbeeld durven aan te vallen op Suzanne Schulting, toch een van de beste shorttracksters ter wereld en haar zo kloppen."

"Dat is echt wel een stap vooruit, ook in de bewustwording van de atleten: "Oh, wij kunnen de wereldtop aan". Misschien geloven ze nu ook dat ze de komende maanden meer kunnen doen dan een Europese titel."

Hebben de Nederlanders de Belgen te goed gemaakt?

Dat broer en zus op dezelfde dag de Europese titel pakten, maakte het nog mooier. "Ik sprak dit weekend met de moeder van Stijn en Hanne", vertelt Bert Sterckx. "Zij zei dat het altijd zo is geweest: die twee doen elkaar altijd na qua resultaten." "Dat is al heel hun carrière zo geweest, zelfs als jonge schaatsers. Alleen vorig jaar was het wat anders, omdat Stijn tijdens de Winterspelen niet helemaal fit was en Hanne dan tijdens het WK. Dat was een atypisch jaar, maar in de andere jaren hebben ze elkaar een beetje nageaapt en dat was dit weekend opnieuw zo."

"Ze zijn de vaandeldragers van het Belgische shorttrack en ze trekken de rest ook mee. Het team heeft ook een medaille gehaald met schaatsers, die misschien niet evenveel talent hebben als Stijn en Hanne Desmet, maar wel boven zichzelf uitstijgen."

"Ook omdat ze merken dat Stijn en Hanne alles willen doen voor het team. Ze vinden het heel leuk om de mixed relays te schaatsen en er resultaten mee te boeken. En dat merk je ook aan de teamsfeer, die erg goed is. Iedereen heeft ook op zijn minst één keer kunnen schaatsen."

We moeten er niet onnozel over doen: Hanne en Stijn hebben veel talent, maar Nederland heeft hen gekneed tot de toppers die ze nu zijn. Bert Sterckx

Hoe staan de Nederlands er tegenover dat twee Belgen die in Nederland trainen, nu de Nederlanders kloppen? "We moeten er niet onnozel over doen: Hanne en Stijn hebben veel talent, maar Nederland heeft hen gekneed tot de toppers die ze nu zijn. Ze kunnen al een hele poos in Heerenveen trainen op topniveau met de andere toppers."

"Natuurlijk zijn er mensen in Nederland die daar nu vraagtekens bij plaatsen. De schaatsers onderling maken daar niet meteen problemen van en gunnen het elkaar, maar in Nederland vroegen ze zich wel af: "Hebben we de Belgen niet te goed gemaakt?"

"Het is te hopen dat dat project niet zomaar in het water valt, omdat ze vinden dat de Belgen te goed zijn geworden. Er zijn namelijk ook voordelen aan dat samen trainen: de Belgen en de Nederlandser hebben het EK gedomineerd, omdat ze elkaar scherp houden. Ze zijn dus een waardevolle aanvulling in het project."

"De cyclus naar de Winterspelen van 2026 wordt heel interessant"

Wat brengt de toekomst voor de shorttrackers? "De beste jaren komen er nu aan", voorspelt Bert Sterckx. "De cyclus naar de Winterspelen van 2026 wordt heel interessant. Ik denk dat als ze het niveau aanhouden of nog wat beter worden - wat bondscoach Ingmar van Riel mogelijk acht - dat ze op elk groot kampioenschap en dus ook de Winterspelen in staat zijn om mee te doen voor de medailles en finales kunnen rijden."

"Een WK is nog iets anders dan een EK. Daar komen nog de sterke Zuid-Koreanen bij, de Chinezen, Canadezen... maar ook dan hebben ze al laten zien dat ze er een voetje kunnen tussen steken. De komende drie jaar zijn heel veelbelovend voor Stijn en Hanne Desmet, maar ook voor de mixed relays."

De komende drie jaar zijn heel veelbelovend voor Stijn en Hanne Desmet, maar ook voor de mixed relays. Bert Sterckx