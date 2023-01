Nieuwe tijdritregels: volgwagen moet afstand van 25 meter respecteren

In een tijdrit gelden de wetten van de aerodynamica nog meer dan anders en naast de positie van de renner op zijn fiets speelt ook de plaatsing van de volgwagen in het zog van de coureur een belangrijke rol.

Ploegleiders kunnen inspelen op het duwend effect van de luchtstroom rond de renner, maar de UCI verstrengt de voorschriften.

Voor het nieuwe seizoen - dat morgen officieel van start gaat met de Tour Down Under - geldt nu een verplichte minimale afstand van 25 meter, een stuk strenger dan de afstand van 10 meter die tot dusver van kracht was.

"Hiermee verzekeren we dat de resultaten niet beïnvloed worden door de nabijheid van de volgwagen ten opzichte van de renner. We garanderen zo de sportiviteit van de competitie en we bevorderen ook de veiligheid", legt de UCI uit.

Op basis van enkele studies legt de UCI uit dat een marge van 10 meter tijdswinst kan opleveren, bij een verhoogde afstand ligt dat winstpercentage uiteraard een pak kleiner en is het zelfs verwaarloosbaar.

De UCI argumenteert ook dat het de veiligheid ten goede komt: bij onverwachte wendingen (denk aan een valpartij of pech) heeft de bestuurder van de volgwagen ook een langere reactietijd.

Een renner wordt tijdens zijn tijdrit natuurlijk ook omringd door andere volgers zoals commissarissen, tv-motoren en fotografen.

Zij mogen dichter bij de renner komen, maar moeten uit de directe slipstream (lees: de flank van de renner) blijven om aerodynamische winst uit te sluiten.