-73, -81 en nu -90kg! Chouchi gaat weer in hogere gewichtsklasse kampen met Spelen in achterhoofd

Sami Chouchi (29) is de nummer 6 van de wereld in de gewichtsklasse tot 81 kg. Een olympische deelname lijkt dan vanzelfsprekend, ware het niet dat er nog een Belg nog hoger staat op de ranking.

Aangezien elk land per gewichtsklasse maar één vertegenwoordiger mag afvaardigen voor de Olympische Spelen, heeft vicewereldkampioen en vice-Europees kampioen Matthias Casse het voordeel.

Het is al langer een frustratie van Chouchi. In 2016 kampte de Brusselaar nog in de categorie tot 73 kilogram, maar toen ontzegde Dirk Van Tichelt hem een ticket voor de Spelen in Rio.

In 2017 besloot hij in een hogere gewichtscategorie te kampen, maar daar botst hij nu op Casse. Om alsnog zijn olympische droom waar te maken, stapt Chouchi nu over naar de -90kg.

"Ik geef mezelf de mogelijkheden en het geduld om nieuwe hoogtepunten en nieuwe doelen te bereiken in de nieuwe gewichtscategorie met één doel in het achterhoofd: de Spelen van Parijs in 2024", schrijft hij op Instagram.

Chouchi, goed voor zilver op het EK van 2018 en brons op het EK van 2022, zal binnen twee weken op de GP van Portugal zijn debuut maken in de klasse tot -90 kg. Begin februari volgt dan al de Grand Slam van Parijs.