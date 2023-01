Eli Iserbyt (4e) speelt geen rol na vroege val: "Grote klap, maar ik had al moeite met het tempo"

Eli Iserbyt was al snel uitgeschakeld na een hapering in de beginfase van het BK in Lokeren.

"Ik had niet het beste gevoel, maar die val was een grote klap", legde hij uit. "Ik heb me proberen te herzetten, maar het ging net niet."

"Ik had in het begin al moeite met het tempo: er zijn 3 betere renners voor me geëindigd."

"Mijn elleboog was geraakt. Het was moeilijk om aan mijn stuur te trekken, maar dat doet er nu niet toe: als de benen het niet doen, dan is het moeilijk."

Iserbyt weigerde op te geven. "Neen, daar heb ik niet aan gedacht. Het was vroeg in de race, je weet nooit."

Maar dit BK is weer een tegenvallend kampioenschap. "Dat is sport, daar moet je ook mee leren leven."

"Ik kwam hier zonder superhoge verwachtingen. Hopelijk draai ik nu een goeie zomer om volgend seizoen weer beter te zijn."