Dominante Arthur Van den Boer boekt op BK in Lokeren 21e zege in 22 crossen

Arthur Van den Boer domineert al bijna 2 jaar de nieuwelingencategorie in België.

Vorig jaar stoof hij in het zand van Middelkerke naar de Belgische titel bij de eerstejaarsnieuwelingen. Vandaag deed Van den Boer dat kunstje fijntjes over bij de tweedejaarsnieuwelingen.



Zilver was voor Mathias De Keersmaeker, Mats Vanden Eynde eindigde 3e.

Voor Van den Boer is het zijn 21e zege in 22 crossen dit seizoen. Een indrukwekkende reeks.

Het veldritbloed zit in de familie Van den Boer, want gisteren veroverde Arthurs oudere broer Seppe Van den Boer brons bij de junioren. En dan is er nog een 3e koersende broer op komst: aspirant Bas Van den Boer.